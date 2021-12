Ha scatenato una bufera sui social quanto accaduto ieri sera su Rai 1, quando il filmè stato tagliato a 15 minuti dalla fine per dare spazio a un nuovo episodio di Porta a Porta.

Il regista Roan Johnson si è scagliato contro viale Mazzini su Twitter, accusando chi si occupa della programmazione di aver mancato di rispetto alla sua opera, ad Andrea Camilleri (autore del romanzo scomparso nel 2019), a chi vi ha lavorato e anche agli spettatori:

Come si fa a commentare il fatto che in prima serata su Rai1 un film venga tagliato a 15 minuti dalla fine perché – immagino eh – Porta a Porta sennò va troppo in là? Come si fa a scusarsi con gli spettatori, con tutti quelli che hanno lavorato al film e con Camilleri? Forse La Stagione Della Caccia dovrebbe essere aperta per trovare il responsabile in Rai (che a mio parere è la prima ad essere stata danneggiata ieri sera).

Qualche ora fa, in occasione di una conferenza stampa dedicata allo Zecchino d’Oro, il direttore Intrattenimento, prime time nonché responsabile ad interim di Rai1 Stefano Coletta ha offerto una spiegazione di quanto accaduto (“È stato un problema tecnico, non c’era nessuna intenzione di interrompere il film”) e ha promesso che il film verrà riprogrammato a dicembre, ovviamente senza alcun taglio. Anche Bruno Vespa (come riporta Adnkronos) ha smentito qualsiasi intenzionalità rispetto all’accaduto, rispondendo piccato alle accuse:

Solo persone profondamente incompetenti o in clamorosa malafede possono immaginare che io abbia l’autorità o la semplice intenzione di tagliare il programma che precede Porta a Porta per andare in onda in anticipo. Spiace vedere tra queste anche il regista del film di Camilleri, Roan Johnson. Bastava che Johnson telefonasse al produttore Carlo degli Esposti che mi ha chiamato amichevolmente di prima mattina per sapere che cosa fosse successo. E ovviamente gli ho risposto che non ne sapevo niente. Aggredire un professionista prima di avere un briciolo di informazione dimostra lo stato selvatico al quale purtroppo si è ridotta tanta gente.

La messa in onda del film era iniziata alle 21.25: concepito per la televisione, La stagione della caccia è la trasposizione del romanzo di Camilleri pubblicato nel 1992 ed è stato trasmesso per la prima volta da Rai1 il 25 febbraio 2019, quando è stato visto da più di 7 milioni di spettatori. Ieri sera davanti al televisore c’erano circa tre milioni di italiani, e in molti si sono fatti sentire sui social quando a un quarto d’ora dalla fine il film è stato bruscamente interrotto.

Questa la trama: