La storia infinita: Hollywood punta a un nuovo adattamento, in corso una battaglia per i diritti

La storia infinita, il classico della letteratura per ragazzi firmato da Michael Ende e pubblicato nel 1979, potrebbe essere la prossima proprietà intellettuale fantasy a essere riadattata per il piccolo o il grande schermo.

Deadline riporta infatti di aver appreso che colossi dello streaming e studi da entrambe le parti dell’Atlantico sono in guerra per accaparrarsi i diritti di sfruttamento dell’opera: si parla di offerte di diversi milioni di dollari. L’agenzia tedesca che rappresenta gli eredi di Ende – AVA – non ha voluto commentare, ma sembra che dopo decenni di stasi, il desiderio degli eredi sia di “mettersi nel giro degli affari“.

Quello che resta da capire è quanto saranno coinvolti a livello creativo nelle produzioni. Michael End stesso fece causa ai produttori del film di Wolfgang Petersen accusando la pellicola di essersi presa troppe libertà e criticando il prodotto finale definendolo un “gigantesco melodramma commerciale pieno di kitsch, peluche e plastica“.

Più di un decennio fa era giunta la notizia che la Warner Bros. assieme alla Kennedy/Marshall Company e alla Appian Way di Leonardo DiCaprio stesse realizzando un reboot, ma nel 2011 la produttrice di Star Wars Kathleen Kennedy spiegò che il progetto era crollato a causa dei problemi legati ai diritti.

Nel corso degli anni sono state diverse le cause legali in Garmania sul controllo dei diritti, ma l’interesse degli eredi di Michael Ende di sfruttare un brand fermo da diversi decenni questa volta potrebbe fare la differenza.