Secondo quanto riportato da Deadline la TriStar Pictures avrebbe opzionato i diritti su, primo romanzo scritto da Julia Seales.

Il progetto verrà adattato dalla stessa Seales. Il romanzo è descritto come un giallo che incontra Cena con delitto – Knives Out e La Favorita. L’opera letteraria sarà pubblicata negli Stati Uniti nel 2023.

La Seales sta lavorando come assistente alla sceneggiatura del reboot sotto forma di serie televisiva di Mr. and Mrs. Smith insieme a Phoebe Waller-Bridge e a Donald Glover.

Erwin Stoff produrrà A Most Agreeable Murder. Rachel Kim e Daniel Vang saranno invece i produttori esecutivi. Shary Shirazi e Rikki Jarrett supervisioneranno il progetto per la TriStar Pictures.

Riguardo la serie televisiva di Mr. and Mrs Smith Jennifer Salke di Amazon Prime Video ha commentato così l’annuncio del progetto:

Parliamo di un dream team! Donald e Phoebe sono due dei creatori e degli artisti più talentuosi al mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico globale, avere queste due forze della natura che collaborano come un potente team creativo. Mr. and Mrs. Smith è una proprietà iconica e non vediamo l’ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca lo faranno loro.