La Visual Effects Society ha annunciato di aver accolto il premio Oscar(Titanic, Avatar) e il pioniere degli effetti visivi(The Last Starfighter) come membri onorari.

Accanto a loro ci saranno altre personalità che saranno onorate in occasione di un evento celebrativo in autunno.

Tra queste personalità Brooke Breton (Avatar, Solaris), Mike Chambers (Tenet, Greyhound), Van Ling (The Abyss, Terminator 2) e Nancy St. John (Io, Robot, The Life Aquatic with Steve Zissou).

A ricevere un’onorificenza anche leggende del passato, tra cui il supervisore di effetti visivi e icona degli effetti speciali Roy Field (Labyrinth, The Dark Crystal), il supervisore John P. Fulton, A.S.C. (I dieci comandamenti), il supervisore Phil Kellison (The Man Who Saw Tomorrow, Airplane II: The Sequel), Auguste e Louis Lumière (The Arrival of a Train), e l’animatore, compositore e inventore John Whitney, Sr. (Vertigo, The Andromeda Strain).

VES is proud to announce our 2021 Honorees –

*Honorary members – Visionary filmmaker @JimCameron

& CG pioneer Gary Demos #VESHonors2021 Congratulations!! Read the full announcement: https://t.co/PM9HXp5Pmx 1/ — VisualEffectsSociety (@VFXSociety) September 29, 2021

James Cameron, ricordiamo, è impegnato con i sequel di Avatar.

Nei sequel torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Fonte: Deadline