La Red Room Pictures ha svelato la prima immagine del lungometraggio di prossima uscita di Mike Flanagan, che dopo serie di successo come Hill House, Bly Manor e La caduta della casa degli Usher arriverà al cinema con La vita di Chuck (The Life of Chuck), tratto dal romanzo di Stephen King.

La foto è arrivata insieme all’annuncio che il film sarà presentato al Toronto Intertational Film Festival a settembre.

La vita di Chuck ruota attorno alla vita di Charles Krantz, interpretato da Tom Hiddleston, che viene narrata al contrario, a partire dalla sua morte a causa di un tumore al cervello per arrivare alla sua infanzia in una casa apparentemente infestata.

Nel cast troviamo anche Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Tremblay.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate