La zona d’interesse di Jonathan Glazer racconta la storia del comandante Rudolf Höss (Christian Friedel) e di sua moglie Hedwig (Sandra Hüller) intenti a trascorrere una vita idilliaca in una bellissima casa. Peccato che quella casa sia al confine con il campo di concentramento di Auschwitz.

Una parte fondamentale del film è il suono, curato da Johnnie Burn. Racconta il sound designer come lui e il regista hanno approcciato la pellicola:

Lo vedevamo come due film distinti: uno che si guarda e uno che si ascolta. Abbiamo realizzato il film drammatico familiare senza alcun suono, e poi io e Jon abbiamo trascorso cinque mesi decidendo dove applicare i suoni del campo.

Così, mentre la coppia vive la sua vita felice, sullo sfondo si sentono i cani abbaiare e il rumore degli spari.

Dovevamo essere precisi con la distanza e il volume del suono. C’erano 80 esecuzioni al giorno durante quel periodo solo con colpi di pistola, al di fuori degli omicidi random e delle camere di esecuzione. Quindi, dovevamo decidere con quale frequenza avremmo dovuto rappresentare ciò senza sensazionalizzare nulla.

Burn ha lavorato maniacalmente a ogni dettaglio, tanto da andare addirittura ad Auschwitz per misurare la distanza tra il giardino e il blocco 11. E poi, per rendere al meglio il suono dei colpi di pistola in lontananza, ha trovato un poligono di tiro sull’Isola di Wight nel Regno Unito.

Era tranquillo e non vicino a una strada trafficata. Aveva anche una fila di edifici che fornivano il suono riverberante e ricco di eco, rendendo quel suono davvero credibile.

Racconta infine che non c’erano operatori del suono sul set, ma la casa era tappezzata di microfoni in modo da poter registrare più voci in più zone e avere così varie tracce audio da poter mixare e rendere perfettamente la sensazione di trovarsi in una vera abitazione.

