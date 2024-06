Dopo aver recitato in C’era una volta in America e Phenomena, a 15 anni Jennifer Connelly diventa la protagonista di Labyrinth, cult fantasy uscito nel 1986. In una recente intervista con Vanity Fair, l’attrice ha ricordato la sua esperienza sul set:

Era come un paese delle meraviglie. Abbiamo girato a Londra e abbiamo fatto un sacco di prove con in burattinai, una cosa davvero straordinaria. Per me stare sul set era letteralmente come essere in un parco giochi: correvo in giro e interagivo con i pupazzi. Jim [Henson, regista] era un’esplosione di creatività: non ho mai incontrato nessuno come lui. Con me era gentile e paziente. Nel film, il mio personaggio passa la maggior parte del tempo con il nano Gogol. C’era una persona dentro il costume, che prevedeva anche una grossa testa da indossare. Quella persona non poteva vedere con i suoi occhi, perchè il personaggio aveva occhi di vetro: c’erano quattro burattinai che lavoravano insieme solo per le sue espressioni facciali, il che era abbastanza bizzarro.

L’attrice racconta poi come si è trovata con David Bowie, interprete del re dei Goblin Jareth:

Ero una fan della sua musica, ma non abbastanza cool da capire veramente l’estensione della sua genialità e chi fosse veramente. Un aspetto positivo, perché probabilmente in caso contrario sarei stata intimorita dal lavorare con lui. Ho amato il modo in cui interagiva con la troupe e come sovrapponeva i personaggi che aveva creato, come si presentava sul set. Scherzava, sembrava molto alla mano e si impegnava molto nel far sentire gli altri a proprio agio. L’ho veramente apprezzato.

Potete vedere l’intervista completa nel video qui sotto:

Vi ricordiamo che da tempo si parla di un possibile sequel di Labyrinth, che al momento pare fermo: in quest’articolo gli ultimi aggiornamenti in merito. Trovate tutte le ultime notizie sul film nella nostra scheda.

