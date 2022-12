Labyrinth: Warwick Davis racconta un divertente aneddoto sul costume indossato da David Bowie nel film

In un’intervista con The Guardian in occasione del debutto della serie Willow, in cui riprende i panni del protagonista dell’omonimo film, Warwick Davis ha raccontato un divertente aneddoto sul costume che David Bowie ha indossato per il suo personaggio in Labyrinth.

L’attore, che nel cult del 1986 interpretava Goblin Corps, ha infatti affermato:

Si è parlato di una serie di Labyrinth? Hanno fatto Dark Crystal, ma non ho sentito parlare di Labyrinth. I collant di David erano un po’ troppo stretti, vero? Tra l’altro, sul set era molto, molto coi piedi per terra. Voleva passare per Dave, nonostante l’enorme parrucca e le sette paia di calze che aveva addosso.

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola:

Che noia doversi occupare del fratellino! Sarah è davvero stufa dei pianti del piccolo Toby e invoca Jareth, il malvagio Re degli gnomi, pregandolo di portare via il bambino. Detto fatto, il piccolo scompare e Sarah, per ritrovarlo, dovrà avventurarsi in un intricato labirinto popolato di strani esseri, paludi e porte magiche… un mondo dove tutto è possibile.

Nel cast anche Jennifer Connelly, Christopher Malcolm e Toby Froud, alla regia Jim Henson.

FONTE: The Guardian