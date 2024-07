Toho ha pubblicato su YouTube il trailer del nuovo anime di Lady Oscar in arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo anno, all’inizio della primavera 2025.

Potete ammirarlo qua sotto.

Questo nuovo film di Lady Oscar, che arriverà nelle sale più di 50 anni dopo la creazione del personaggio, è chiaramente ispirato al lavoro di Riyoko Ikeda ed è diretto da Ai Yoshimura.

La trama viene così descritta:

Oscar François de Jarjayes, cresciuta come “un figlio” ed erede di una famiglia di generali, si veste con abiti maschili “mascherando” il suo aspetto di bella donna. Marie Antoinette, arrivata dall’Austria come sposa per diventare una nobile e graziosa regina. Il servitore e amico d’infanzia di Oscar, il comune André Grandier. Hans Axel von Fersen, un affascinante e intelligente conte svedese. Si incontrano a Versailles, in Francia, nel prospero tardo XVIII secolo e vivono i loro rispettivi destini in modo meraviglioso, pur essendo travolti dai tumulti del tempo.