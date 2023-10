Larry Charles è uno sceneggiatore e regista noto principalmente per aver diretto commedie, in particolare lavorando al fianco di Sacha Baron Cohen in Borat, Brüno e Il dittatore.

Nel corso di una recente intervista Charles ha parlato di quanto la commedia possa essere politica, commentando inoltre lo stato attuale di Hollywood.

Politicamente ed eticamente trovo offensivo quando i film costano 250 milioni e il mondo si trova nello stato in cui è al giorno d’oggi. Quindi cerco di prendere anche una posizione per il modo in cui le cose sono fatte.

Continua descrivendo quella che secondo lui è la situazione del cinema e dei media in generale:

Abbiamo un monopolio dei media che è una sorta di grande fratello autoritario. Hanno capito nel corso degli anni che non devono spaventarti, ma sedurti. Quindi siamo tutti sedotti dai grandi show televisivi e dai grandi film, siamo distratti da quelle cose e quindi indulgiamo nello stesso sistema capitalistico e non c’è modo di uscirne fino a quando facciamo questo… Io combatto contro di questo.

FONTE: The Wrap

