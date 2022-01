L’assalto a Capitol Hill diventerà un film

L’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, quello che viene considerato come il peggior attacco interno alla democrazia americana dai tempi della Guerra Civile, diventerà un film prodotto da Adam Mckay, il regista del chiacchieratissimo Don’t Look Up.

A dare la notizia è Deadline. Il film, a quanto pare intitolato J6, 6 gennaio (il giorno in cui, nel 2021, è avvenuto l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti), sarà scritto e diretto da Billy Ray, reduce dal successo della produzione Showtime Sfida al presidente – The Comey Rule (ECCO LA NOSTRA SCHEDA). La sceneggiatura del film verrà proposta sia agli studios tradizionali che agli streamer; gli incontri con i finanziatori sarebbero già cominciati. Adam Mckay è venuto a conoscenza della sceneggiatura mentre era immerso nella lavorazione del suo Don’t Look Up e si è subito appassionato alla cosa.

Qua sotto trovate un paio di videoriassunti su quanto accaduto a Washington un anno fa:

