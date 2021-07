LEGGI ANCHE – Last Voyage of Demeter: il regista di Scary Stories to Tell in the Dark in trattative per dirigere il film

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (The Suicide Squad, Ant-Man),(Il trono di spade),affiancheranno Corey Hawkins in, nuovo film che narrerà alcune vicende legate al Conte Dracula che verrà diretto da, regista di Scary Stories to Tell in the Dark.

Cunningham vestirà i panni del capitano della nave, mentre Dastmalchian sarà Wojchek, il primo ufficiale. Aisling Franciosi sarà una clandestina di nome Anna. Brione vestirà invece il cuoco della nave. Botet sarà invece il Conte Dracula.

Del cast fanno parte anche Jon Jon Briones (Ratched), Stefan Kapicic (Deadpool), Nikolai Nikolaeff, Woody Norman e Martin Furulund.

L’opera si ambienta nella parte centrale di Dracula di Bram Stoker, più precisamente sulla Demeter, la nave che ha trasportato la bara del noto vampiro dalla Transilvania a Londra. Scritto da Bragi Schut (Escape Room), il lungometraggio narrerà le vicende di quel viaggio e del massacro dell’equipaggio che in seguito avvenne.

Bradley Fischer, Mike Medavoy e Arnold Messer si occuperanno della produzione. Il progetto è in cantiere da diversi anni. Inizialmente il regista Neill Marshall avrebbe dovuto dirigerlo.

La produzione del lungometraggio è iniziata questa settimana a Berlino e si sposterà in seguito a Malta.