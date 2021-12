Dopo un lungo silenzio, James Franco ha parlato in una lunga intervista dello scandalo che lo ha travolto negli ultimi anni e che si è risolto con una transazione economica nei confronti di due studentesse della sua ex scuola di recitazione Studio 4. Le prime accuse nei confronti dell’attore risalgono al 2014, ma è nel 2018 che cinque donne hanno denunciato di essere state molestate e sfruttate sessualmente da parte di quello che all’epoca era il loro insegnante e mentore. Due di loro hanno ottenuto un risarcimento di oltre 2 milioni di dollari a giugno di quest’anno

Ora queste donne sono tornate a farsi sentire, reagendo alle dichiarazioni dell’attore attraverso un comunicato inoltrato all’Hollywood Reporter tramite il loro legale. Le donne si dicono estremamente insoddisfatte dalla “totale ignoranza dell’attore nei confronti della sofferenza che ha causato nelle sue vittime, sminuendo le sue azioni”:

Oltre a essere “cieco davanti alle dinamiche del potere”, Franco si dimostra totalmente insensibile, e apparentemente ancora indifferente, nei confronti dell’immenso dolore e sofferenza che ha causato nelle sue vittime con quella farsa che era la sua scuola di recitazione. È incredibile che anche dopo aver accettato di pagare un risarcimento continui a sminuire le esperienze delle sopravvissute alle sue azioni, ignorando il loro dolore, pur riconoscendo di non avere avuto nemmeno il diritto di aprire quella scuola. Nessuno dovrebbe scambiare questa intervista per una reale presa di coscienza e responsabilità di Franco, o per un suo modo di esprimere rimorso su quanto accaduto. È un modo molto palese di evitare i veri problemi, pubblicata appena prima di una festività sperando che non attiri troppo l’attenzione su ciò che ha detto.