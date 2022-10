Le Iene in 4K, Bullet Train e non solo tra le uscite in home video di novembre targate Eagle Pictures

Il mese di novembre sarà molto interessante e colmo di novità per gli amanti dell’home video. Tra le uscite targate Eagle Pictures ci saranno titoli come Bullet Train, La trilogia del dollaro in Blu-ray e le edizioni 4K di film come Le Iene, Rambo, Highlander – L’ultimo immortale e Per qualche dollaro in più.

che guarda al cinema di Tarantino con protagonista Brad Pitt nei panni di un assassino che deve recuperare una valigetta sul treno più veloce del mondo, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una steelbook 4K da collezione.

Dal 23 novembre sarà la volta di “ROCKY JOE – PARTE 1”, l’anime cult sul pugilato che ha appassionato intere generazioni, edito in DVD e per la prima volta nell’alta definizione del Blu-ray in un cofanetto tutto da collezionare. Questa nuovissima edizione rimasterizzata a tiratura limitata e numerata conterrà i primi 40 episodi della serie e un ricchissimo booklet di 48 pagine.

Sempre a novembre in arrivo tantissime uscite da collezione: disponibili dal 2 novembre le edizioni di "HIGHLANDER – L'ULTIMO IMMORTALE", epico cult anni '80 edito in una steelbook da collezione 4K e "PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ", amatissimo western di Sergio Leone in 4K. Dal 23 novembre sarà la volta del cult "LE IENE", edito in steelbook 4K, di "RAMBO", disponibile sempre in una elegante steelbook 4K contenente un booklet di 48 pagine ricco di curiosità, e dell'amatissima "LA TRILOGIA DEL DOLLARO", steelbook in Blu-ray con all'interno la celebre trilogia western di Sergio Leone, arricchita da un imperdibile booklet di 30 pagine.

Action irresistibili, anime che hanno conquistato intere generazioni e intramontabili cult tra le uscite Home Video di novembre targate Eagle Pictures.A partire dal 16 novembre sarà disponibile “BULLET TRAIN” di David Leitch, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in una steelbook da collezione sempre in 4K. Il regista di “Deadpool 2” filma una corsa folle e senza sosta attraverso il Giappone Moderno, realizzando un action che guarda al cinema di Guy Ritchie e Quentin Tarantino. Protagonista Brad Pitt, insieme all’irresistibile coppia di sicari interpretata da Aaron Taylor–Johnson e Brian Tyree Henry, qui alle prese con un esilarante e violentissimo scontro ricco di citazioni e spietati killer, condensato in un film dall’estetica pop e ricco di spassosissimi cammei. Ispirato al best seller di Kotaro Isaka “I sette killer dello Shinkansen”, il film vede protagonista Ladybug (Brad Pitt), uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti. Tutte le edizioni conterranno un card da collezione con il personaggio di Brad Pitt, mentre lo steelbook 4K includerà ben nove card, con tutti i protagonisti del film.

Dal 23 novembre sarà la volta di “ROCKY JOE – PARTE 1” di Osamu Dezaki,l’anime cult sul pugilato che ha appassionato intere generazioni, edito in DVD e per la prima volta nell’alta definizione del Blu-ray in un imperdibile cofanetto tutto da collezionare. Questa nuovissima edizione rimasterizzata a tiratura limitata e numerata conterrà i primi 40 episodi della serie editi in una nuova traduzione nella versione sottotitolata e fedele all’originale, nonché l’iconica sigla italiana e un ricchissimo booklet di ben 48 pagine. Tratto dal capolavoro internazionale del manga, Rocky Joe è uno dei più iconici anime sportivi della storia, caratterizzato da una trama intensa e commovente. Al centro della vicenda Joe, un ragazzo dei bassifondi di Tokyo, con un passato triste e tanta voglia di riscatto. Orfano di entrambi i genitori, dopo aver conosciuto un famoso allenatore di boxe deciderà di intraprendere la strada dell’arte del pugilato.

In arrivo anche tantissime uscite Home Video da collezionare, dedicate ai film che hanno fatto la storia del cinema in edizioni speciali a tiratura limitata. A partire dal 2 novembre sarà disponibile “HIGHLANDER – L’ULTIMO IMMORTALE”, epico cult anni ’80 con Christopher Lambert e Sean Connery disponibile in una steelbook da collezione 4K, insieme all’edizione sempre in formato 4K di “PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ”, amatissimo western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volontè. Dal 23 novembre in uscita il cult “LE IENE”, il folgorante esordio al cinema di Tarantino edito in una steelbook 4K, “RAMBO”, l’indimenticabile ruolo che ha consacrato il mito di Sylvester Stallone, disponibile sempre in una elegante steelbook 4K contenente anche un booklet di 48 pagine ricco di curiosità, e l’amatissima “LA TRILOGIA DEL DOLLARO”, edita in una steelbook in formato Blu-ray con all’interno l’intera trilogia western di Sergio Leone (“Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto, il cattivo) e arricchita da un imperdibile booklet di 30 pagine.