Se sei una persona comune, Los Angeles può essere una città piuttosto complicata. La vita è molto costosa e gli affitti sono in rapido e costante aumento. Un problema che coinvolge molti lavoratori del cinema, costretti a trasferirsi lontano da Hollywood. Il tema abitativo è stato centrale durante lo stop per gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori. A influenzare le contrattazioni c’è stato il fattore tempo: ogni mese che passava i picchetti costringevano ad attingere ai risparmi personali. Ad un certo punto la sfida è diventata relativa chi avrebbe finito prima i soldi: gli studios o gli artisti?

Ne sono usciti tutti malconci, e in questa stagione di secca al box office con una parallela contrazione dei posti di lavoro sta portando molti ad allontanarsi da Hollywood.

Se sei una star di “serie A”, invece, vivere sotto le colline e il sole della California è decisamente più semplice. Da dopo la pandemia però sono sempre di più le star che scelgono di spostare la loro principale residenza altrove. È sempre successo, non tutti i grandi del cinema americano hanno vissuto a Hollywood, ma negli ultimi anni molti hanno dichiarato di avere valutato altre soluzioni.

Allontanarsi da Hollywood per i figli

Quasi tutte le star che ne parlano dicono che si sono allontanate da Hollywood per tutelare i propri figli e offrire una vita diversa da quella che potrebbero avere nella città. John Goodman non ne voleva sapere di stare sempre a contatto con lo show business. Così già nel 1989 si spostò, appena sposato, a New Orleans con la moglie Anna Beth e la figlia.

Anche Blake Lively e Ryan Reynolds hanno scelto un luogo più tranquillo rispetto alla frenesia di Los Angeles. Vivono in una villa da 5 milioni di dollari nel quartiere di Pound Ridge a New York acquistata nel 2012. Lo stile è quello di una fattoria, dove trascorrere del tempo insieme ai quattro figli con un pizzico di anonimato in più e soprattutto più vicini alla natura.

I dati mostrano un calo nel grande mercato delle abitazioni di lusso. A risentirne è in particolare modo Beverly Hills. Celebrità come Drake, Lil Uzi Vert e Charlie Puth hanno da poco messo in vendita le proprietà. Mark Wahlberg ha recentemente venduto la sua dimora di Beverly Hills per la considerevole cifra di 55 milioni di dollari. Si è spostato a Summerlin, una comunità residenziale nella Las Vegas Valley. Ha dichiarato che l’ha fatto con il benessere dei suoi figli in mente.

Fuggire da caos della città

Problemi di spazio anche per il Dio del Tuono e gli altri Avengers. Chris Hemsworth sentiva la vita californiana un po’ soffocante. Insieme alla moglie Elsa Pataky ha deciso, indovinate un po’, di non volere crescere i suoi figli in quei posti. “Trasferirsi in una sorta di fattoria sulla costa australiana è stata la cosa migliore che abbiamo fatto”, dice soddisfatto.

Nemmeno Mark Ruffalo e sua moglie Sunrise Coigney amano la città. Dieci anni fa si sono spostati in campagna. Il collega Robert Downey Jr. vive con la moglie Susan nell’East Hampton, ma quando vuole evadere ancora di più e immergersi nella natura trascorre del tempo nella sua casa di Malibù.

Julia Roberts aveva anticipato tutto questo 20 anni fa, volando verso il suo ranch a Taos nel New Mexico. L’ha fatto per rendere sopportabile il peso della celebrità. Lì, a suo dire, può girare tranquillamente nelle strade, mentre a Los Angeles faceva fatica a vivere la sua popolarità.

Elijah Wood si è innamorato di Austin, Texas, per lo stesso motivo. Spiega che lì viene trattato come uno del posto e per questo si sente a casa. Nicole Kidman e Keith Urban si sono spostati in Tennessee già nel 2007. Anche loro per “sentirsi a casa” questa volta grazie alla “comunità della musica country” che li ha accolti a braccia aperte.

Il covid ha cambiato tutto

Josh Brolin e la moglie Kathryn Boyd sono partiti da Los Angeles nel 2020 con l’arrivo del Coronavirus. Si sono spostati nella casa di Atlanta posseduta da Boyd, dove tutt’ora risiedono.

Anche Amanda Seyfried e Thomas Sadoski hanno lasciato la loro abitazione nel 2021 per trasferirsi nella fattoria sulle montagne Catskills acquistata dall’attrice nel 2014. La pandemia è stata lo stimolo giusto.

Non c’è solo la pandemia nelle decisioni abitative, spesso c’è un legame con le proprie origini. Jeff Daniels già nel 1986 aveva decretato che il suo posto era nel Michigan, sua terra natale, dove abita attualmente senza alcuna intenzione di avvicinarsi alla California. Per Matthew McConaughey e moglie la questione di allontanarsi da Hollywood riguardava soprattutto un legame con la propria casa e la terra. Nel 2012 hanno scelto di allontanarsi dai riflettori per tornare alla tranquillità rurale del Texas dove è nato l’attore.

Tra gli esempi di star che hanno scelto di allontanarsi dal cuore dell’industria cinematografica americana c’è John Travolta, guidato dalla sua passione per gli aerei. L’attore è anche un pilota e possiede cinque aerei privati che occupano parecchio spazio nel cortile! Si è quindi fatto una casa in Florida con due piste di atterraggio che conducono direttamente al suo vialetto di casa. Vivere in un aeroporto privato, a quanto pare, è meglio che stare a Hollywood.

Fonte: NYPost, The Hollywood Reporter

