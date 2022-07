Variety riporta che Lena Headey, attrice del Trono di spade, è stata citata in giudizio per 1,5 milioni di dollari dalla sua ex agenzia Troika per non aver pagato le commissioni dovute tra cui quelle per l’ingaggio in Thor: Love and Thunder nonostante poi il suo ruolo sia stato tagliato.

Troika, ora nota come YMU, sostiene che stando ai termini del contratt, l’attrice avrebbe dovuto versare 500.000 dollari per l’ingaggio in Thor, 300.000 dollari per il film 9 Bullets e 650.000 perla serie di Showtime Rita.

L’attrice ha ribattuto che con l’agenzia aveva un accordo di tipo orale e che non era la sua sola agenzia visto che negli Stati Uniti è rappresentata dalla CAA. Ha inoltre sottolineato che l’agenzia che ha lasciato a maggio 2020 non ha avuto alcun ruolo nella scritturazione nel cinecomic Marvel, visto che è stata contattata da Taika Waititi in persona. Lo stesso vale per 9 Bullets, mentre nel caso di Rita l’attrice ha spiegato di aver ricevuto solamente 325.000 dollari per l’episodio pilota visto che poi la serie non ha ottenuto il via libera. In tal senso, 22.750 dollari di commissioni erano già stati versati.

