Durante la promozione di, il suo nuovo film,ha parlato con EW delle sceneggiature che gli chiedono di leggere: molte sono di film d’azione e nel corso dell’intervista ha ammesso una certa incredulità.

Dopo The Ice Road, infatti, l’attore comparirà in un altro film d’azione:

Ho appena compiuto 69 anni e le conversazioni che ho con il mio agente sono: “Liam, hai letto questa sceneggiatura?” e io rispondo: “Chris, ti chiedo prima una cosa, sanno quanti anni ho, vero?“, “Sì lo sanno“, “Ok, basta questo, grazie“. Detto ciò, mi tengo in forma il più possibile, per questi film è necessario. Se interpreti il protagonista hai una responsabilità, sei praticamente in ogni scena. Non serve avere l’aspetto di Arnold Schwarzenegger a 35 anni, ma ci vuole resistenza, perciò mi alleno un po’ ogni giorno e mi tengo in forma quanto possibile.

In The Ice Road, dopo il crollo di una remota miniera di diamanti nelle regioni a nord del Canada, un uomo (Neeson) conduce una missione di soccorso su un oceano di ghiaccio per salvare le vite dei minatori in trappola a dispetto di una minaccia che nessuno si aspettava.

La pellicola è scritta e diretta dallo sceneggiatore di Die Hard – Duri a morire e Armageddon Jonathan Hensleigh.