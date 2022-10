Liarmouth: John Waters torna alla regia di un film dopo quasi vent’anni

John Waters torna alla regia cinematografica dopo quasi vent’anni: è infatti dal 2004, anno di A Dirty Shame, che non dirigeva un film. È di oggi l’annuncio che l’autore di cult come Pink Flamingos e Hairspray dirigerà Liarmouth: A Feel-Bad Romance, adattamento del suo stesso romanzo di cui Village Roadshow ha opzionato i diritti. Waters scriverà anche la sceneggiatura.

“Liarmouth è la cosa più assurda che abbia scritto da parecchio tempo a questa parte, quindi forse ha senso che sia stato abbastanza sconvolgente da riavviare il motore della mia carriera cinematografica,” ha dichiarato Waters. “Sono entusiasta di tornare nell’industria, spero di riuscire a diffondere gioia demenziale verso i cinefili avventurosi in giro per il mondo”.

Il romanzo segue le vicende di Marsha Sprinkle, una ladra di bagagli, truffatrice e genio del travestimento. Cani e bambini la odiano. La sua stessa famiglia la vuole morta. È intelligente, disperata, disturbata ed è in fuga convinta di non aver fatto nulla di male. La chiamano Boccabugiarda (Liarmouth) – finché un uomo folle non la covince a dire la verità. Il romanzo viene descritto come un’esilarante storia senza filtri con sesso, crimini e famiglie disfunzionali.

Fonte: Deadline