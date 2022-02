A fine dicembre, vi abbiamo parlato dil’attesissima nuova opera di Paul Thomas Anderson in arrivo il 17 marzo nei cinema dello stivale, in riferimento all’immancabile polemica scoppiata online.

Un movimento di attivisti asioamericani aveva invitato l’Academy a boicottare la pellicola per via di alcune battute razziste che sarebbero presenti nel film (ECCO I DETTAGLI). Cosa che, a quanto pare, non è avvenuta dato che Licorice Pizza ha ricevuto tre nomination “pesantissime” come Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale.

In una recente intervista con IndieWire, Paul Thomas Anderson ha potuto commentare la questione affermando quando segue:

È un po’ tutto un po’ “Huh?” anche se non so se sia un “Huh” seguito da dei puntini di sospensione. È divertente perché, per me, è davvero difficile relazionarmi alla cosa. Non so. Mi sento come smarrito a riguardo. Non so bene cosa loro… cioè, qual è il problema? Il problema è che quel personaggio è un idiota che dice delle merdate? Sono sicuramente in grado di mancare il bersaglio per carità, ma, d’altro canto, immagino anche di non essere sicuro di come separare quelle che erano le mie intenzioni dal come sono state percepite.