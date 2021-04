Nell’intervista di ieri a Pasquale Petrolo aka Lillo durante la rubrica Serie tv con Francesco Alò, che potete rivedere sul nostro canale Twitch , non abbiamo parlato solo del programma tv di Amazon Prime Video LOL, a cui ha partecipato anche il celebre comico, ma anche dei suoi prossimi progetti.

In particolare, Lillo ci ha rivelato in anteprima che il prossimo film che realizzerà sarà il secondo diretto da lui e da Greg (Claudio Gregori) dopo DNA – Decisamente Non Adatti, uscito nel 2020. Non solo: ad affiancarli ci sarà nientemeno che Eros Puglielli. Ecco le parole di Lillo:

Stiamo preparando il film nuovo, il secondo nostro film come registi, anche con la regia di Eros Puglielli, che starà con noi in quest’avventura. Stiamo preparando il film, lo gireremo a giguno. Eros è perfetto per noi, perché è visionario, è creativo, è fumettistico… e poi è una persona stupenda, un grande regista, un grande artista e una davvero persona stupenda. È ufficiale: farà il film con noi.

Classe 1973, Puglielli ha girato a soli vent’anni e distribuito in maniera amtoriale il lungometraggio Dorme, poi uscito al cinema ufficialmente nel 2000 con Lucky Red. Nel 1996 il suo cortometraggio Il pranzo onirico viene premiato a Venezia e poi candidato al David. Nel 2001 il suo primo film Tutta la conoscenza del mondo, seguito nel 2004 da Occhi di cristallo. Nel 2006 gira la serie tv 48 ore, mentre nel 2008 gira la miniserie Zodiaco. Dopo una lunga parentesi di collaborazioni con la Ares film per serie tv su Canale 5, torna al cinema nel 2018 con Nevermind, e l’anno successivo con Copperman.

Potete rivedere la live in questa pagina.