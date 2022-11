Lily-Rose Depp difende il silenzio su suo padre Johnny: “Non voglio essere definita dagli uomini nella mia vita”

Nel corso di un’intervista per Elle magazine, Lily-Rose Depp è stata invitata a spiegare il suo silenzio circa le controversie legate a sue padre Johnny, che negli ultimi anni è stato protagonista di due processi assieme all’ex-moglie Amber Heard.

L’attrice, prossimamente in The Idol per HBO, ha chiarito le sue motivazioni:

Quando si tratta di qualcosa di così privato e personale che tutto a un tratto diventa cosa pubblica, mi riservo il diritto di tutelare la mia riservatezza. E poi credo che non stia a me fare le veci di qualcun altro, anche perché sento che per gran parte della mia carriera la gente abbia voluto definirmi in base agli uomini nella mia vita, che si trattasse di componenti della famiglia o di ragazzi. Io invece sono pronta a essere definita per quello che faccio.

L’attrice ha poi rispedito ai mittenti le accuse di “nepotismo”, sottolineando un altro aspetto:

Sento queste accuse molto di più quando si tratta di donne, e non credo sia una coincidenza. Trovo bizzarro ridurre qualcuno all’idea che sia lì solo per questioni generazionali, non ha senso.

