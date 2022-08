In The Lost Lands: Paul W.S. Anderson preannuncia uno scontro tra Milla Jovovich e Dave Bautista

Dopo più di un anno dall’annuncio del progetto, si torna a parlare dell’adattamento di In The Lost Lands, racconto di George R.R. Martin (Il trono di spade) che sarà diretto da Paul W.S. Anderson e che avrà per protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista.

Il regista ha parlato del progetto con Variety svelando che le riprese partiranno a novembre:

Iniziamo a girare il 14 novembre, quindi sono impegnato a lavorare alla pre-produzione del film. Nel cast ci sono Milla [Jovovich] e Dave Bautista, che saranno fantastici. Assistere al loro testa a testa sarà favoloso. E sì, non si possono avere Milla e Dave in un film senza farli scontrare. Sarà un adattamento di una storia di George R.R. Martin, perciò sarà cupa, complessa e con personaggi meravigliosi. È il punto forte di George.

Cosa ne pensate e quanto attendete In The Lost Lands di Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich e Dave Bautista?