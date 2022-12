Love Actually, Emma Thompson sulla longevità del film: “Nessuno se lo aspettava”

Emma Thompson è tornata a parlare con Deadline di una delle commedie natalizie più apprezzate degli ultimi decenni, ovvero Love Actually, la pellicola scritta e diretta da Richard Curtis interpretata, fra gli altri, anche da Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman e Keira Knightley.

L’attrice ha parlato nello specifico della longevità della pellicola, che ad oggi viene ancora rivista e apprezzata:

Nessuno lo aspettava, nessuno ne aveva idea. Ho visto Richard Curtis l’altro giorno […] e abbiamo parlato proprio di questo, non è così strano? Insomma, per certi versi non lo è, perché è un po’ come La vita è meravigliosa, nel senso che tutto ciò che fai conta.

Voglio dire, è la somma di ogni atto gentile a creare un tappeto che funge da rete di salvataggio per le persone. […] L’amore è ciò che ci fa stare bene, che ci fa andare avanti, quei legami sono la cosa più essenziale che mai avremo e il film racconta questo. Alla gente piace ricordarselo guardandolo.