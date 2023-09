È la giovane attrice di SKAM Italia, Vita Da Carlo, Il Campione, Ludovica Martino, l’ultima ospite annunciata a Castiglione del Cinema, la rassegna dedicata al cinema italiano che si terrà, dal 28 settembre all’1 ottobre a Castiglione del Lago, sulle sponde del Trasimeno (ECCO I DETTAGLI).

LUDOVICA MARTINO

LA GIOVANE ATTRICE DI SKAM ITALIA E VITA DA CARLO

INCONTRA IL PUBBLICO A CASTIGLIONE DEL CINEMA 2023

Ludovica Martino sarà ospite alla prima edizione di Castiglione del Cinema. Il 29 Settembre alle 20.30 la giovane e talentuosa attrice italiana incontrerà il pubblico, ripercorrendo la sua carriera tra cinema e serie tv. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Laura Delli Colli, Presidente dell’SNGCI (Sindacato Nazionale dei Giornalisti Italiani), accompagnato dalla proiezione di alcune clip.

Ludovica Martino è nata a Roma nel 1997 e si è laureata presso la facoltà di Interpretariato e Traduzione. Esordisce al cinema nell’opera prima di Leonardo D’Agostino, Il Campione, al fianco di Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi per poi essere diretta nei film Security di Peter Chelsom, Mio fratello mia sorella di Roberto Capucci, Lovely Boy di Francesco Lettieri, Una boccata d’aria di Alessio Lauria.

Per Netflix ha recitato nei film Sotto il sole di Riccione e Sotto il sole di Amalfi. Per la sua giovane età sono già innumerevoli le serie tv di successo di cui ha fatto parte, solo per citarne alcune: Luna Park, Carosello Carosone, The Passenger. Già vincitrice di due Nastri D’Argento per il ruolo di Eva in Skam Italia 2021 e Nastro D’argento Premio Wella per l’immagine 2021, oltre ad un CIAK d’Oro nel 2021 ed un Explosive Talent Award al Giffoni 2020.

A gennaio 2023 torna al cinema con il film I migliori giorni, per la regia di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Prossimamente sarà la protagonista al cinema di due nuovi film,Resvrgis, horror diretto da Francesco Carnesecchi che sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città nel mese di Ottobre 2023 e Il mio posto è qui di Cristiano Bortone, ambientato nella Calabria rurale degli anni ’40. Da Settembre, inoltre, è protagonista della serie tv Vita da Carlo 2, in onda su Paramount+.

