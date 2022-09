Luke Hemsworth e Milo Ventimiglia insieme a Russell Crowe in Land of Bad

Secondo quanto riportato da Variety Luke Hemsworth (Westworld), Milo Ventimiglia (This Is Us), Ricky Whittle (American Gods), Daniel MacPherson (Foundation) e Chika Ikogwe (Heartbreak High) affiancheranno Russell Crowe e Liam Hemsworth nell’action thriller Land of Bad.

Il lungometraggio segue le vicende di Reaper (Crowe), un pilota di droni dell’Air Force che affronta una missione operativa speciale Delta Force nelle Filippine meridionali. Dopo il pessimo esito della missione Reaper avrà solo 48 ore per porre rimedio a quella che si è mutata in maniera repentina in un’operazione di salvataggio.

Will Eubank (Underwater, The Signal), che ha co-scritto il progetto insieme a David Frigerio (The Signal), dirigerà il film.

Le riprese di Land of Bad inizieranno a fine settembre nel sud-est del Queensland, Australia.

Cosa ne pensate di questo progetto?

Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!