, il film di M. Night Shyamalan, non riscosse un parere positivo né dal pubblico né dalla critica nel 2010.

Il protagonista Dev Patel è tornato a parlarne in una recente intervista, dando voce alle sue perplessità:

Dopo The Millionair, non mi offrirono nulla, perciò quando arrivò [L’ultimo dominatore dell’aria], non ci pensai due volte. Insomma, che riposi in pace, parliamo di Andrew Lesnie, il direttore della fotografia del Signore degli Anelli, di M. Night, di Frank Marshall e di nomi belli grossi. Amo le arti marziali, perciò pensai: “Oh, wow”.

Mi sa che sbagliarono a scegliere me, e il film non fece breccia. Fu una lavorazione molto difficile per me perché era un ambiente più grosso di quanto fossi abituato con Skins, mi sentivo allo sbando.