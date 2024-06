L’uomo dei sogni di Phil Alden Robinson è uno dei film più amati di sempre fra i tanti interpretati da Kevin Costner nel corso della sua carriera.

Nel lungometraggio del 1989 basato sul romanzo di W. P. Kinsella edito nel 1982, Kevin Costner interpreta Ray Kinsella, un agricoltore dell’Iowa che, dopo aver iniziato a sentire delle misteriose voci provenienti dal suo campo di granturco, comincia a costruire un campo da baseball che attira i fantasmi di vecchi giocatori di baseball.

Anche Robin Williams, racconta Kevin Costner, era in lizza per la parte di protagonista de L’uomo dei sogni, ma, alla fine, il regista ha preferito il secondo per i motivi che vengono così spiegati dalla star:

È accaduta una cosa interessante perché Robin Williams, Dio lo benedica… c’è stato un momento in cui ho detto al regista “Sai, Robin Williams è una grande star, più grande di quanto tu possa immaginare”. Così quando ha scelto me per farlo al posto di Robin Williams, lo ha fatto perché sembrava naturale per un attore come Robin Williams in un modo che mi ha spiegato così: “Sono abbastanza sicuro che Robin Williams possa sentire le voci nel campo di grano. Sono abbastanza sicuro che tu non le senta. Finiranno per crederti, Kevin, perché vedranno come funziona”.