A 10 anni dal suo primo premio Oscar – e dal suo primo ruolo in assoluto sul grande schermo – Lupita Nyong’o ha parlato con People di cosa quel momento abbai significato per lei e di come alcuni consigli abbiano rischiato di rovinare la carriera.

L’attrice – in sala in questi giorni con l’atteso A Quiet Place: Giorno 1 – ha raccontato di come abbia sentito il peso di quel premio Oscar per 12 anni schiavo e di quanto fosse in balia dei consigli – non richiesti – della gente più disparata; consigli che, per fortuna, non ha ascoltato.

“Sentivo il peso di quel premio sulle mie spalle. Era il mio primo film e di colpo mi ritrovavo con un riconoscimento che è considerato il picco della carriera di qualsiasi attore… tra le mie mani” ha raccontato. “Mi rendevo conto che non avevo idea di quello che dovevo fare e che non potevo permettermi di fallire“.

Ha poi aggiunto:

Tutti mi dicevano di cogliere l’occasione, di stare sul pezzo e di andare subito verso qualcosa di ancora più grande, quindi buttarmi subito in un ruolo da protagonista in un grosso blockbuster. Ma io sentivo che non mi importava della grandezza del ruolo, quanto della qualità di quest’ultimo.

All’attrice è però bastato un solo buon consiglio dalla persona giusta – l’attrice Premio Oscar Emma Thompson – per capire cosa fare:

Mi rimise subito in carreggiata, mi disse di vivere la mia vita nel modo che io ritenevo più opportuno per me, di ascoltare e dare retta al mio intuito. Fino a quel momento non avevo seguito nessuna formula magica, quindi non c’era nessuna forma magica che poteva farmi andare avanti. Mi disse, al contrario di tutti e di quello che dicevano le mie paure, che dovevo concedermi di fallire. È stato un ottimo consiglio, specialmente mentre tutti gli altri non facevano altro che incalzarmi sul cogliere l’attimo e scegliere subito il prossimo grande ruolo in qualche blockbuster. Così, ho seguito il mio intuito, sono tornata a teatro e ho fatto uno spettacolo a Broadway, che mi ha davvero salvata dalla sindrome dell’impostore e dalla paura di fallire. Ho avuto il grande privilegio di ricevere quel premio e, con esso, la grande possibilitá di scegliere. Mi trovavo a un punto della mia vita in cui ero finanziariamente stabile, abbastanza da poter scegliere. Così ho esercitato quel privilegio… e ho scelto!

