Qualche giorno fa in occasione della promozione del suo ultimo film Three Thousand Years Of Longing, George Miller ha parlato anche di, il prequel dicon Anya Taylor-Joy definendolo una “saga”.

In un’intervista con Variety ha invece alluso al futuro del franchise, pronunciandosi sulla possibilità che Mad Max: Fury Road abbia un sequel (quello che si vociferava essere Mad Max: The Wasteland).

Il regista ha in effetti confermato le intenzioni:

Sì, abbiamo un’altra storia, ma non è stata ancora pienamente sviluppata. Vedremo più in là.

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

Su Furiosa e Mad Max leggi anche: