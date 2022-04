A riprese iniziate, il cast di Magic Mike’s Last Dance perde: l’attrice ha infatti lasciato la pellicola per “motivi personali”, e al suo posto arriva Salma Hayek.

Con un comunicato lanciato da Variety, un portavoce dell’attrice ha messo a tacere le voci pubblicate da The Sun secondo cui le motivazioni del suo brusco addio alla produzione fossero dovute a un litigio tra lei e Channing Tatum su quanto accaduto agli Oscar tra Will Smith e Chris Rock, un confronto dopo il quale – secondo le voci riportate dal tabloid – Tatum avrebbe detto “non voglio più lavorare con lei”. Il portavoce della Newton ha invece smentito categoricamente la ricostruzione, spiegando che “la difficile decisione è stata presa per permetterle di gestire alcune questioni famigliari”.

Il terzo film della saga ispirata alle vicende personali di Channing Tatum vedrà il ritorno di Steven Soderbergh alla regia e di Reid Carolin alla sceneggiatura. Quest’ultimo a febbraio aveva svelato qualche dettaglio sul personaggio che verrà interpretato ora dalla Hayek:

È una donna che si ritrova bloccata in un orribile strip show in stile Chippendales e si chiede: “Ma che diavolo ci faccio qui?!” Poi arriva Magic Mike, piove dal soffitto. A quel punto lei viene trascinata nella tana del Bianconiglio… e si chiede: cosa voglio davvero?

Tatum ha aggiunto:

È un personaggio molto forte, quasi più forte di Mike… Non abbiamo mai avuto una storia d’amore tradizionale nella saga, e questa non lo è.

Magic Mike’s Last Dance debutterà in streaming su HBO Max.

Il film Magic Mike, uscito nel 2012, si ispirava liberamente al passato di Channing Tatum che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come stripper a Tampa, in Florida. Il lungometraggio ha incassato 170 milioni di dollari ai box office. Il franchise ha generato anche uno spettacolo teatrale di successo intitolato Magic Mike Live.