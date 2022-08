I magnifici 7: Ethan Hawke vorrebbe che venisse rilasciata la versione del film da 5 ore

Intervistato dall’Hollywood Reporter Ethan Hawke ha avuto modo di parlare Antoine Fuqua, elogiando il lavoro del regista e svelando inoltre che esiste un taglio da 5 ore di I magnifici 7, pellicola arrivata nelle sale nel 2016.

Ecco le sue parole:

In un certo senso vedo tutti i suoi film come un grido collettivo contro l’autorità. In Louisiana c’erano più dirigenti dello studio che la nostra crew da 100 persone. Ha tenuto la testa bassa e ha girato il suo film. Lo prego ancora oggi di rilasciare il cut da 5 ore di quel film.