A inizio gennai del 2021,, il celeberrimo regista di Your Name,e Il giardino delle parole, aveva affidato a Twitter il compito di far sapere al mondo che stava lavorando al suo prossimo progetto.

Poi, da quel giorno in avanti, non abbiamo saputo sostanzialmente più nulla. Fino ad ora. Già perché, sempre su Twitter, il team di PR di Makoto Shinkai ha fatto sapere che il prossimo 15 dicembre il filmmaker terrà una conferenza stampa sul canale YouYube della Toho Movie durante la quale rivelerà le informazioni relative al suo nuovo film. La conferenza, che comincerà alle ore 23 (parliamo dell’orario giapponese, in Italia saranno dunque le 14), verrà dapprima proposta nella sola lingua giapponese, ma, dal giorno dopo, il video sarà anche riproposto con l’aggiunta dei sottotitoli in inglese rendendo quindi più agevole la comprensione di quello che verrà detto nel corso dell’evento.

A gennaio, il regista spiegava:

Ho scritto una prima bozza ad aprile, poi ho riscritto la trama per sei volte, ho riscritto la sceneggiatura per 3 volte e l’ho terminata nel mese di agosto. Da quel momento, disegno ogni giorno. Ci vorrà più di un anno per finirlo, con la sensazione di continuare a nuotare in maniera affannosa (spero di fare un annuncio formale di produzione prima che il 2021 finisca). Perché ci vuole così tanto tempo per dare forma a un film d’animazione che dura solo due ore circa? In un mondo che è mutato drasticamente in solo pochi mesi, è giusto trascorrere questo tempo come al solito? È stato un periodo in cui mi sono messo a sedere davanti alla scrivania con la sensazione di essermi arreso a metà, anche se non potevo ancora essere liberato da tante domande così pietose, ma non potevo fare nient’altro.