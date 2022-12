Malignant 2: James Wan spiega che il film non è esattamente una priorità

In una recente intervista con Screen Rant, James Wan ha parlato delle possibilità di un Malignant 2, sequel del suo ritorno all’horror che nonostante dei risultati non soddisfacenti al botteghino si è ritagliato il suo gruppo di appassionati dopo il passaggio in streaming.

Stando al regista, il progetto non è al momento una priorità per lo sceneggiatore Akela Cooper:

Diciamo solo che abbiamo molte cose in ballo e Malignant 2 non è tra le priorità. Ma posso dirvi che stiamo tenendo Akela molto impegnato.

Qualche mese fa, ricordiamo, il regista aveva spiegato di avere effettivamente delle idee per un sequel:

Se vogliono altre storie [di Malignant], ho altre storie da raccontare. Questo è sempre stato il mio approccio sin da Saw.

Il progetto è arrivato nelle nostre sale il 2 settembre 2021 ed è ora disponibile in home video.