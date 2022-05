Nel corso di un’intervista con Comicbook , James Wan ha parlato di, il suo ritorno all’horror che nonostante dei risultati non soddisfacenti al botteghino si è ritagliato il suo gruppo di appassionati dopo il passaggio in streaming.

Il regista ha parlato del suo metodo di sviluppo delle storie spiegando che se la gente vorrà un sequel, lui avrà modo di darglielo:

In questo modo, quando realizzo un film in particolare, so cosa sta succedendo in ogni singolo momento della storia. E visto che conosco il mondo più ampio in cui è ambientato, ci sono potenzialmente altre storie da raccontare, il che viene determinato da ciò che vuole il pubblico.

Ha poi aggiunto:

Lo stesso vale per Insidious, e per The Conjuring. Nel caso di The Conjuring è più ovvio, no? I Warren sono basati su persone realmente esistite che hanno investigato su molti casi, quindi lì è più facile. Ma vale lo stesso per Aquaman, creo questo mondo e poi al suo interno si possono raccontare storie diverse.