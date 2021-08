LEGGI ANCHE – La fantastica storia di La storia fantastica

Lo abbiamo visto in numerosi film e serie TV, ma il ruolo per cuiè, probabilmente, più amato dalla gente è quello di Iñigo Montoya, l’abilissimo spadaccino di La storia fantastica, il cult di Rob Reiner uscito nel 1987.

E in un toccante video diffuso sul suo TikTok l’attore, che di recente è stato apprezzato anche nella serie TV Homeland nel ruolo di Saul Berenson, ha parlato del profondo legame esistente fra l’aver interpretato Iñigo Montoya e la scomparsa di suo padre a causa di un tumore. Tutto nasce come risposta a un video, postato sempre su TikTok dalla user Amanda Webb. Nel filmato la donna spiega che La storia fantastica era il film preferito di suo padre, morto di cancro a marzo, ed anche uno dei suoi anche grazie ai ricordi delle volte in cui lo ha visto insieme al suo papà. Amanda Webb dichiara di non sapere se il video verrà mai visto da Mandy Patinkin ma vuole comunque provare a chiedere se il rumour secondo cui la battuta detta da Iñigo Montoya al Conte Tyrone Rugen, “Rivoglio mio padre, figlio di pu**ana”, sia stata detta dall’attore mentre pensava al suo genitore, morto per un tumore tempo prima.

L’aneddoto viene confermato da un commosso Mandy Patinkin che spiega:

È vero, è vero al 100%. Ricordo di essere uscito dal castello, di essermi messo a camminare lì intorno parlando con mio padre e dissi “Papà, farò fuori questo tizio”. Dal primo minuto in cui ho letto la sceneggiatura sapevo che avrei interpretato questa parte perché, se avessi fatto fuori il tizio con sei dita, sarebbe stato come far fuori il cancro che si era portato via mio padre e avrei potuto rivederlo. E così ho girato quella scena con Christopher Guest e poi sono uscito nuovamente per parlare con tuo padre. Puoi parlare anche tu con tuo padre quando vuoi e dove vuoi. Sai, io ricordo nelle mie preghiere quotidiane tutte le persone morte che conoscevo e, visto che ora è come se conoscessi un po’ anche te e tuo padre, ricorderò anche lui (nella liturgia delle preghiere ebraiche, i defunti vengono spesso ricordati citando i loro nomi, ndr.)