Marc Shaiman è un compositore e autore di testi musicali dal curriculum notevole, che ha ottenuto ben 7 nomination all’Oscar, tra cui quella come Miglior Canzone per Blame Canada, inserita all’interno di South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero. Recentemente, insieme al suo storico collaboratore Scott Wittman, ha composto Save the City, brano del fittizio show Rogers: The Musical, presente nella serie Marvel Hawkeye, in onda ogni mercoledì su Disney+.

Durante una conversazione che i due hanno avuto con Comicbook.com, Shaiman ha parlato del film di South Park e in particolare se pensa che oggi sarebbe in grado di realizzare un musical così estremo. Ecco la sua risposta:

Beh, South Park continua ad avere successo ancora oggi, persino con tutte le nuove limitazioni a quello che siamo autorizzati a dire o scrivere. Che Dio li benedica, spero vadano avanti ancora a lungo. Mi piace sperare che ancora oggi si potrebbe fare un musical come quello. Voglio dire, è stata un’esperienza indimenticabile. E non solo perché lavorare a South Park: il film mi ha permesso di essere contattato per scrivere Hairspray, dove ho potuto pretendere di essere coinvolto solo se io e Scott ci fossimo occupati dei testi. Per me e Scott fu un sogno diventato realtà, e successivamente Hairspray mi ha permesso di scrivere Il ritorno di Mary Poppins, un altro sogno divenuto realtà. E poi chi avrebbe mai immaginato che quello mi avrebbe portato a scrivere un musical della Marvel?

Dal momento che il Web sta amando Rogers: The Musical, a Shaiman e Wittman è stato chiesto anche se fossero interessati a comporre più musica per la Marvel. “Abbiamo bisogno che [i fan] tirino fuori carta e penna e scrivano alla Marvel“, ha risposto Wittman.

“Ci farebbe molto piacere“, ha continuato Shaiman. “Cioè, ovviamente ci farebbe molto piacere. Sarebbe così per molti altri compositori, quindi dobbiamo sbrigarci. Sono sicuro che c’è già probabilmente un intero musical su TikTok. Quindi ci farebbe molto piacere. E il Marvel Universe è così esteso, per non parlare del multiverso. Guarda, in realtà conosco cose ora sulla Marvel…Oh mio Dio. Spero non ci siano altri team di compositori in un altro multiverso che lo stanno scrivendo. Ci pensate?”

“Riesci a immaginare una sezione Ragnarok del musical?” ha suggerito Shaiman. “Hela. Che nome perfetto. Anche solo una canzone su quel copricapo con le corna da cervo. Ci sono così tante cose. E poi c’è il fatto che anche Steve Rogers è ambientato negli anni ’40, così potremmo fare il nostro grande numero sull’USO, e sarebbe fenomenale“.

Ricordiamo che recentemente South Park è stata rinnovata fino alla stagione 30, in un progetto che prevede anche 14 film legati allo show, in arrivo due ogni anno, fino al 2027.

