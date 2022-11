Margot Robbie non era certa di voler continuare a fare l’attrice dopo The Wolf of Wall Street 

Margot Robbie è tornata a riflettere sulla sua carriera in un’intervista con Vanity Fair spiegando di aver trovato molto difficile fare i conti con la fama dopo la partecipazione a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.

L’attrice aveva soltanto 23 anni quando ha ottenuto il ruolo nella pellicola, perciò ritrovarsi su un set così importante a una giovane età e soprattutto affrontare le conseguenze di un’immensa popolarità subito dopo l’uscita del film è stato arduo.

La pressione è stata così alta che l’attrice ha preso in considerazione l’idea di non proseguire con la sua carriera:

In quelle prime fasi era tutto molto brutto. Ricordo di aver detto a mia mamma: “Non sono certa di voler continuare”. Lei mi ha guardato, seria, e ha detto: “Tesoro, credo sia troppo tardi per tirarsi indietro”. È stato allora che mi sono resa conto che l’unica cosa da fare fosse procedere.

Ora, ha aggiunto, le cose sono cambiate: