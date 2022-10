Margot Robbie e Cara Delevingne coinvolte in un incidente con un paparazzo

Margot Robbie e Cara Delevingne sono state protagoniste di uno spiacevole un incidente con un paparazzo in Argentina, come riportato da TMZ.

Secondo alcune fonti del sito, le due star avrebbero pranzato a Buenos Aires domenica scorsa e le cose avrebbero preso una piega storta una volta lasciato il ristorante. Nel momento in cui hanno iniziato ad avvicinarsi all’auto di Uber che le attendeva, sarebbero state assalite da un paparazzo che avrebbe iniziato a scattare foto in maniera aggressiva, invadendo il loro spazio. A quel punto l’autista si sarebbe spaventato, partendo solo con Delevingne e lasciando invece Robbie che era in procinto di salire.

Nonostante i momenti di difficoltà, il paparazzo avrebbe continuato a scattare foto, inducendo due amici dell’attrice a intervenire. Il risultato è che l’uomo in questione è finito all’ospedale, ma le versioni di quanto accaduto sono diverse.

Stando alle fonti del sito, il paparazzo avrebbe cominciato a correre per allontanarsi dai due uomini amici di Robbie e sarebbe caduto a terra da solo, ferendosi alla testa e al braccio. Stando all’uomo di nome Pedro Alberto Orquera, invece, sarebbero stati proprio i due uomini a ridurlo in quelle condizioni.

Jac Rhis Hopkins e Josei Mac Namara Callum (che non sono le due guardie del corpo dell’attrice come erroneamente riportato) sono stati presi in custodia dopo l’incidente, ma non è chiaro se alla fine siano stati arrestati.