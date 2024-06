L’industria del cinema è qualcosa di molto difficile da gestire perché stai vendendo al pubblico qualcosa che non è tangibile, ma un’idea! Non sai bene quanto guadagnerai, chi lo vedrà o se andranno a vederlo, cosa ne penseranno e come sarà l’accoglienza del pubblico.

In questo caso, invece, l’intero processo è decisamente molto più semplice e lineare. Puoi letteralmente mettere tutto il progetto su un foglio di calcolo con l’esatto conteggio di ogni aspetto in un modo che non potrai mai fare con l’idea per un film.