, la rivelazione di Borat- Seguito di film cinema , è stata scritturata in, il nuovo filmscritto e diretto da

Accanto a lei troveremo Pico Alexander (Home Again), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing) e Lucas Bravo (Emily in Paris).

Le riprese, come riporta e-Duesse, partiranno il 6 settembre a Venezia e si sposteranno poi a Roma. Il film è una co-produzione tra Notorious Pictures e Tempo Productions Ltd. Nel commentare il suo ingresso nel cast, Maria Bakalova ha dichiarato:

Questo film mi ha incuriosito perché è una commedia di evasione che ha dato una svolta al classico impianto del film leggero includendo un forte personaggio femminile, in particolare dall’Europa orientale. Penso che dopo quasi due anni di pandemia, stiamo tutti cercando qualcosa di divertente per sollevare il morale e aiutarci a fuggire mentalmente dalle nostre case. Sono molto contenta di far parte anche del team di produzione del film.

La sinossi:

L’inglese Adam e la sua sposa americana, Sarah, stanno per intraprendere la più romantica luna di miele di sempre a Venezia, in Italia. Ma quando il viaggio degli sposini viene ostacolato da Ed, il migliore amico di Adam, eccessivamente bisognoso di attenzioni, si trasforma improvvisamente dalla vacanza degli innamorati perfetti in un completo disastro.

Fonte: eduesse – THR