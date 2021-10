Secondo quanto rivelato da Deadline (The Crown) affiancheranno Kate Winslet in, dilm diretto da Ellen Kuras incentrato su un certo periodo della vita di Lee Miller, ex modella diventata poi fotografa di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Questo non è assolutamente un film biografico”, ha dichiarato Kate Winslet, “Costruire una storia sull’intera vita di Lee Miller potrebbe valere per una serie HBO. Quello che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che ha definito chi era e cosa è poi diventata grazie a quello che ha passato. È stato il periodo 1938-1948, che l’ha accompagnata attraverso la guerra, il periodo più decisivo. Quella è la storia che le persone conoscano di Lee, più di tanti altri episodi della sua vita”.

Recentemente abbiamo visto l’attrice nella miniserie HBO Omicidio a Easttown ma anche il lungometraggi come Ammonite, La ruota delle meraviglie, Il domani tra di noi, Collateral Beauty, Le regole del caos, Divergent, Codice 999, The Dressmaker – Il diavolo è tornato, Un giorno come tanti, Steve Jobs, The Divergent Series: Insurgent, nella serie televisiva Moominvalley e prossimamente la vedremo sul grande schermo nei prossimi capitoli della saga di Avatar diretti da James Cameron.

Cosa ne pensate del progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!