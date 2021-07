Per il suo ultimo rullo in, il film scritto e diretto da Rosalind Ross con Mel Gibson, Jacki Weaver e Teresa Ruiz,ha dovuto ricorrere a misure drastiche.

L’attore è stato costretto a sottoporsi a una dieta ingrassante per interpretare il pugile di pesi massimi protagonista che diventa prete.

In una recente intervista al The Tonight Show With Jimmy Fallon, Wahlberg ha rivelato di essere aumentato di quasi 20 kg grazie a una dieta decisamente ricca:

Sfortunatamente ho dovuto consumare 7.000 calorie per circa due settimane. Poi per due settimane sono salito a 11.000. Per circa un’ora è stato bello, ma è stata una prova fisica davvero difficile. Per perdere peso basta stare alle strette, non mangi e fai esercizio. In questi casi devi mangiare anche quando sei pieno. Andavo a dormire dopo aver mangiato e mi svegliavo con altro cibo da mangiare. Mangiavo ogni tre ore, non è stato bello per niente.