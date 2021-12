Ho incontrato Martha De Laurentiis dieci anni fa. Mi ha accolto a casa sua e mi ha servito una pasta cotta alla perfezione ricoperta da tartufo bianco mentre le professavo il mio amore per Hannibal Lecter, lo psichiatra cannibale. Ora, invece, professo il mio amore e la mia profonda ammirazione per Martha, l’astuta produttrice. Nei decenni di lavoro in trincea nel mondo del cinema, ha creato uno stile inconfondibile. Intelligente, ricco di gusto, elegante, rispettoso e presente. Sempre positiva e sempre con un contegno. Leggeva ogni bozza di ogni sceneggiatura, era sul set ad ogni opportunità. È sempre stata la migliore cheerleader che si potesse desiderare. Martha sosteneva i narratori con tutta la sua forza, ogni artista, ogni artigiano. Ci ha sempre trattati come una famiglia. Martha De Laurentiis è sempre stata e sarà sempre La Matriarca.