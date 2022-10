Marvel Studios: ad Adam Driver sarebbe stato proposto un ruolo in Fantastic 4

Stando a una nuova indiscrezione, i Marvel Studios si sarebbero incontrati con Adam Driver, l’interprete di Kylo Ren nella Trilogia di Star Wars, per discutere di un non meglio specificato ruolo in Fantastic 4.

A segnalare la cosa è il podcast di Jeff Sneider e John Rocha The Hot Mic Show. Sneider, lo ricordiamo, è un noto scooper che, di recente, ha fatto parlare per via dello scoop relativo all’ingaggio di Harrison Ford da parte dei Marvel Studios come sostituto del compianto William Hurt nei panni del Generale Ross. A fine settembre, ha raccontato che la diffusione della notizia, che Kevin Feige and co volevano dare alla D23 Expo, è stata bloccata dalla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy. La dirigente non voleva che l’annuncio sottraesse attenzioni ai vari materiali d’Indiana Jones 5 che erano stati presentati (ECCO TUTTI I DETTAGLI). L’ingresso di Ford nel Marvel Cinematic Universe è stato poi confermato qualche giorno fa (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI).

A quanto pare, come poi ribadito anche da Sneider su Twitter, non ci sono conferme né sul fatto che il meeting fra i Marvel Studios e Adam Driver per Fantastic 4 si sia effettivamente fatto, né che si tratti di qualcosa di effettivamente “notiziabile”. Si dice da una parte convinto che, anche alla luce dei vari rinvii di Blade, Deadpool 3, Fantastic 4 e Avengers: Secret Wars, il casting per il film in questione potrebbe essere ancora in alto mare anche se, d’altro canto, è anche vero che i Marvel Studios preferiscono assicurarsi i vari talent con un certo anticipo.

Ecco, a seguire, i Tweet:

Again, an unproven source, and supposedly, just a meeting. I guess I can’t even discuss hypotheticals without making a splash these days 🤷‍♂️ 😉😘 https://t.co/fwogwJjzda — Jeff Sneider (@TheInSneider) October 20, 2022

Also, still think casting for this movie is a ways off, especially given the recent MCU delays. Then again, Marvel likes to secure talent early. Look at Mahershala and BLADE… https://t.co/fwogwJjzda — Jeff Sneider (@TheInSneider) October 20, 2022

Cosa ne pensate di questa voce secondo la quale i Marvel Studios vorrebbero affidare un ruolo ad Adam Driver nel nuovo film dei Fantastic 4? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: The Hot Mic Show podcast