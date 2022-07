Si è concluso da pochi minuti il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, dove Kevin Feige ha annunciato un mucchio di dettagli sulle prossime fasi dell’Universo Cinematografico Marvel.

Il presidente dei Marvel Studios ha svelato ai presenti in Sala H che la Fase 4 dei Marvel Studios si chiuderà a tutti gli effetti con Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo a novembre. Ha inoltre annunciato, con grande sorpresa dei presenti, i primi dettagli sulle Fase 5 e 6.

Ecco una ricapitolazione:

I FILM E LE SERIE RESTANTI DELLA FASE 4

She-Hulk: Attorney at Law : 17 agosto 2022

: 17 agosto 2022 Black Panther: Wakanda Forever: 11 novembre 2022

I FILM E LE SERIE DELLA FASE 5 DEI MARVEL STUDIOS

Nel 2023 usciranno ben 8 progetti Marvel tra film e le serie. Se da un lato Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà il calcio di inizio alla Fase 5, a chiuderla ci sarà il film dei Thunderbolts, annunciato alcune settimane fa.

Ant-Man and the Wasp Quantumania: 5 febbraio 2023

Secret Invasion (serie): primavera 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3: 5 maggio 2023

Echo (serie): estate 2023

Loki (stagione 2): estate 2023

The Marvels: 28 luglio 2023

Iron Heart (serie): autunno 2023

Blade: 3 novembre 2023

Agatha: Coven of Chaos (serie): inverno 2023

Daredevil: Born Again: primavera 2024

Captain America: New World Order: 3 maggio 2024

Thunderbolts: 26 luglio 2024

I FILM DELLA FASE 6 DEI MARVEL STUDIOS

La Fase 6 includerà in tutto ben 11 progetti tra film e serie Disney+. Per il momento gli Studios hanno svelato i primi tre progetti cinematografici, mentre i restanti 8 potrebbero essere a questo punto annunciati in occasione del D23.

Fantastic 4: 8 novembre 2024

Avengers: The Kang Dynasty: 2 maggio 2025

Avengers: Secret Wars: 7 novembre 2025

