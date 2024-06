Sebbene Master & Commander – Sfida ai confini del mare sia stato accolto molto bene dalla critica e abbia ricevuto dieci candidature all’Oscar (vincendone due), il film di Peter Weir non ha ottenuto il successo sperato al botteghino, incassando 212 milioni di dollari a fronte di un budget di 150.

In occasione di un’intervista con GQ, Russell Crowe ha analizzato i motivi dietro la decisione di non procedere con un sequel nonostante se ne fosse parlato:

Sì, ne abbiamo parlato per un po’ mentre il ferro ero ancora caldo, ma adesso a quanto pare, e magari sbaglio, ne faranno una serie televisiva. Ma sì, avremmo dovuto assolutamente girare più di un film, ed è buffo perché Master and Commander è stato candidato a una decina di premi Oscar, è andato molto bene al botteghino mondiale, ma non ha raggiunto una certa cifra in America. E all’epoca tutto dipendeva da quei risultati, perciò alla fine abbiamo perso la rotta. Le riprese erano già finite prima ancora che iniziassero a girare Pirati dei Caraibi, ma poi la post-produzione è stata lunga e complicata. Siamo arrivati dopo Pirati dei Caraibi e le persone oramai erano già troppo prese da un film sulle navi pieno di commedia per essere interessate a un film sulle navi storico.