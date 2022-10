Masters of the Universe: ecco le action figure di He-Man e Skeletor dal film del 1987

In occasione del 40° anniversario del franchise di Masters of the Universe la Mattel ha realizzato nelle nuove action figure ispirate ai protagonisti del film in live-action del 1987 I Dominatori dell’Universo.

Le action figure in questione raffigurano l’eroe He-Man e il celebre villain Skeletor.

Trovate le immagini qua sotto:

La sinossi del film del 1987:

Il malvagio Skeletor (Frank Langella) vuole conquistare l’universo. Niente paura! He-Man (Dolph Lundgren) gli ha dichiarato guerra e la battagli tra il bene e il male è giunta sulla Terra. C’è anche Courteney Cox in questo film d’avventura.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: ComicBook.com