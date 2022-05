Cominciamo con l’aggiornamento sulla partenza delle riprese di Masters of the Universe. I registi spiegano:

Stiamo procedendo bene, si farà il prossimo anno. Farlo subito dopo The Lost City sarebbe stato affrettato, è un film molto imponente che ha bisogno della giusta preparazione. Per questo ci stiamo lavorando adesso in vista di una partenza delle riprese fissata per la primavera del 2023.

Poi, sempre dalle pagine di Screen Rant, aggiungono qualche dettaglio su Eternia, il pianeta al centro dell’Universo che fa da sfondo alle avventure di Masters of the Universe:

È davvero molto importante per noi non sminuire il materiale con cui dobbiamo lavorare. È un film molto grande, ma per noi è come un figlio. E ci sembra di avere quel genere di attaccamento e affetto che potremmo avere con una pellicola indipendente. Per noi è fondamentale portare il pubblico a Eternia in un modo che possa garantire a quel luogo la ricchezza dei dettagli, un adeguato sviluppo tale da comunicare, in modo corretto, l’impressione di visitare un mondo autentico con una vera cultura alla base. Non vogliamo fare nulla di affrettato anche in relazione all’attenzione verso i dettagli degli elementi avventurosi, i costumi e tutti questi elementi. Vogliamo prenderci tutto il tempo necessario.