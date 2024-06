Matthew Broderick, durante un panel al Tribeca Film Festival, ha svelato di non aver fatto vedere tutti i suoi film ai suoi figli. L’attore, sposato con Sarah Jessica Parker, ha 3 figli: James Wilkie di 21 anni e le due gemelle tredicenni Tabitha Hodge e Marion Loretta Elwell.

Alla domanda se i suoi figli lo abbiano visto in Godzilla, in L’Ispettore Gadget o in Una pazza giornata in vacanza, Broderick risponde sempre di no. Afferma poi di essere un genitore un po’ autoritario.

Posso essere un po’ così: “Non fare più quello. Papà potrebbe arrabbiarsi, quindi è meglio che non lo rifai mai più.” Non penso che qualcuno mi definirebbe severo. Ma ogni tanto lo sono. Penso di avere un certo ascendente su di loro.

Racconta poi un consiglio che ha dato a suo figlio James, che sta provando a diventare anche lui un attore. Un consiglio che ricevette da Mike Nichols sul set di Frenesie…militari:

Ci stavo pensando perché mio figlio, che sta cercando di fare un po’ di recitazione, stava parlando di una scena e ricordavo la direzione che Mike mi diede una volta. Stavo raccontando una barzelletta o qualcosa del genere a un tavolo pieno di ragazzi. E loro non ridevano molto. E [Nichols] venne da me e disse: “Dovete ridere, ragazzi. Non puoi interpretare un re se l’altro attore non si inchina.”

Conclude:

Penso che fosse un consiglio molto buono. Hai bisogno dell’aiuto del compagno [di recitazione] perché non importa quanto regalmente tu possa agire, se l’altro non abbassa la testa, non sei regale.

Le ultime interpretazioni di Matthew Broderick includono la commedia con Jennifer Lawrence Fidanzata in affitto e un cameo nella serie Only Murders in the Building.

