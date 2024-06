In un’intervista con Interview, accanto a Glen Powell, Matthew McConaughey ha parlato degli anni difficili passati a pensare di abbandonare Hollywood e la recitazione, prima di tornare alla ribalta e dare una svolta alla sua carriera.

L’attore premio Oscar ha raccontato di come, appena presa la decisione di uscire dal seminato e cambiare direzione rispetto alle commedie romantiche che Hollywood continuava a proporgli, le cose sono andate male, talmente male da fargli prendere seriamente in considerazione l’idea di abbandonare tutto e cambiare lavoro.

Ho iniziato a deviare dalla parte opposta rispetto a dove Hollywood mi diceva di andare. Durante i miei anni nelle commedie romantiche, ho dato tutto quello che potevo e sono sempre stati degli ottimi successi per me. Ma volevo provare a fare anche altro. Altro che non arrivava, non ricevevo proposte diverse, quindi mi sono preso una pausa da Hollywood per due anni.

E, cavolo, è stato spaventoso. Spesso con mia moglie parlavo del fatto di trovarmi un’altra vocazione, qualcosa di diverso. Mi ero proposto di insegnare al liceo, di studiare per fare il conduttore, o di diventare una guida per le escursioni nella natura. Ho pensato che, una volta uscito dal percorso che Hollywood aveva in mente per me, avevo oramai perso la mia occasione. Quindi Hollywood mi aveva mandato a quel paese, dicendomi che avrei dovuto rimanerci, su quel maledetto percorso.

Ho avuto davvero paura. Giorno dopo giorno sentivo quella sensazione addosso dell’essere insignificante. Non ho voluto abbandonare la missione alla fine, ma è stato spaventoso… rendersi conto di non sapere se sarei riuscito o meno ad uscire da quel deserto.